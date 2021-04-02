Красноярск, , 11:47 — REGNUM По состоянию на 2 апреля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 67 031 человека, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 123 случая заражения.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе, после COVID-19 выздоровели 62 050 жителей региона, в том числе 116 — за сутки.

В Красноярском крае проведено уже 2 533 468 тестов на коронавирус (+4363 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в регионе выявили 124 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 118 человек.

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