Пенза, , 12:00 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 2 апреля, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии возросло на 102 человека и достигло 42 222 случаев. Сутками ранее заболел 101 житель области. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 39 110 пациентов, или 92,6% от общего числа заболевших. 172 человека побороли COVID-19 за сутки. Скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 536 пациентов, трое — за последние 24 часа.

ИА REGNUM ранее сообщало, для жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, проживающих в Пензенской области, продлили режим самоизоляции до 1 мая.

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