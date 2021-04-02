Наталья Хомутова, 2 апреля 2021, 12:37 — REGNUM На неделе (с 29 марта) море эмоций в соцсетях вызвал анонс фестиваля «Веселый коровяк». Паблик «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте» проинформировал: «Организаторы фестиваля «Веселый коровяк» сообщили, что в 2021 году мероприятие точно состоится. В 2020 году «коровяк» был отменен из-за коронавируса, но в этом году все желающие покидаться сухими коровьими лепешками могут быть довольны. Все пройдёт 10 июля в селе Крылово (Пермский край). Кто поедет?«

Винсент Ван гог. Коровы
Винсент Ван гог. Коровы

Алексей Т. иронично заметил, что к 2030 году данная дисциплина будет входить в Олимпийские игры, а село Крылово станет главной тренировочной базой российской сборной. А между Олимпийскими играми там будет проводится всемирный фестиваль лепёхометателей.

«Испанский стыд», — оставил запись Артем К.

«В Италии бросаются помидорами, в Испании — апельсинами, у нас — вот…» — написал Ricardo С.

«Губерниев приедет комментировать?» — вопрошает Дима У.

Коровья лепешка на фестивале «Веселый коровяк»
Коровья лепешка на фестивале «Веселый коровяк»
Цитата из видео на YouTube

В паблике «Подслушано злой Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте» обсуждали ЧП с обрушением большой массы снега на детей. 30 марта двух девочек откапывали в районе восьмой школы около остановки. «Снег съехал с крыши, и задавило», — говорится в соцсети.

«Слава Богу, хоть живые!» — отметила Ната П.

«Ну, блин, родители же тоже объяснять должны, что под крышами лучше не ходить сейчас», — считает Евгения.

«Конечно, объясняем. Но в данном месте только два варианта где можно пройти: это дорога, что тоже весьма опасно, и данная тропинка под крышей этого здания. У меня вопрос, почему каждый год на этой крыше висят глыбы снега и опасно проходить? Ведь все знают, что там люди ходят. Почему владелец здания не организовывает уборку снега с крыши вовремя? Как всегда, всем пофиг. Дай Бог, чтобы у девочек было все в порядке со здоровьем. Спасибо неравнодушным людям, вовремя отреагировали и спасли девочек», — написала в ответ Светлана Б.

«Срочно наказать эту компанию, родители, надо судиться», — сказала Татьяна Д.

Снег на крыше
Снег на крыше
(сс) jorisamonen

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С начала недели в соцсетях появилась информация о выходе из регионального отделения ЛДПР ряда политиков. Используя свои аккаунты, об отказе от партбилета заявили член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк (29 марта) и координатор Добрянского отделения ЛДПР, депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов (31 марта). По данным телеграм-канала «Пермяч», о выходе из партии объявили два экс-депутата в Сенькинском поселении, Сергей Стариков и Евгений Бахматов.

Свой выход из партии Коробов и Форсюк объяснили негативной атмосферой в реготделении и валом показушных задач.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911
Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

«И все сбежали вслед за Ильёй… Чего раньше-то не ушли?» — недоумевает Юлия А., имея в виду выход из партии 25 марта депутат горсовета Перми Ильи Лисняка.

«Где-то одиноко воет Жириновский», — иронизирует Дмитрий Б.

«Увылся. Трое ушло, 5000 осталось. Естественный отбор», — ответил лидер реготделения Олег Постников.

«Сбежали с корабля. Что им ещё делать. Вообще новость бесполезная, конечно, рекламка…» — считает Дмитрий Ш.