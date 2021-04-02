2 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В соцсетях пермяки на неделе (с 29 марта) веселились по поводу анонсированного фестиваля «Веселый коровяк», обсуждали выход ряда политиков из ЛДПР и ситуацию, когда две девочки в Кудымкаре оказались под завалами снега.

Наталья Хомутова, , 12:37 — REGNUM На неделе (с 29 марта) море эмоций в соцсетях вызвал анонс фестиваля «Веселый коровяк». Паблик «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте» проинформировал: «Организаторы фестиваля «Веселый коровяк» сообщили, что в 2021 году мероприятие точно состоится. В 2020 году «коровяк» был отменен из-за коронавируса, но в этом году все желающие покидаться сухими коровьими лепешками могут быть довольны. Все пройдёт 10 июля в селе Крылово (Пермский край). Кто поедет?«

Винсент Ван гог. Коровы

Алексей Т. иронично заметил, что к 2030 году данная дисциплина будет входить в Олимпийские игры, а село Крылово станет главной тренировочной базой российской сборной. А между Олимпийскими играми там будет проводится всемирный фестиваль лепёхометателей.

«Испанский стыд», — оставил запись Артем К.

«В Италии бросаются помидорами, в Испании — апельсинами, у нас — вот…» — написал Ricardo С.

«Губерниев приедет комментировать?» — вопрошает Дима У.

Коровья лепешка на фестивале «Веселый коровяк» Цитата из видео на YouTube

В паблике «Подслушано злой Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте» обсуждали ЧП с обрушением большой массы снега на детей. 30 марта двух девочек откапывали в районе восьмой школы около остановки. «Снег съехал с крыши, и задавило», — говорится в соцсети.

«Слава Богу, хоть живые!» — отметила Ната П.

«Ну, блин, родители же тоже объяснять должны, что под крышами лучше не ходить сейчас», — считает Евгения.

«Конечно, объясняем. Но в данном месте только два варианта где можно пройти: это дорога, что тоже весьма опасно, и данная тропинка под крышей этого здания. У меня вопрос, почему каждый год на этой крыше висят глыбы снега и опасно проходить? Ведь все знают, что там люди ходят. Почему владелец здания не организовывает уборку снега с крыши вовремя? Как всегда, всем пофиг. Дай Бог, чтобы у девочек было все в порядке со здоровьем. Спасибо неравнодушным людям, вовремя отреагировали и спасли девочек», — написала в ответ Светлана Б.

«Срочно наказать эту компанию, родители, надо судиться», — сказала Татьяна Д.

Снег на крыше (сс) jorisamonen

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С начала недели в соцсетях появилась информация о выходе из регионального отделения ЛДПР ряда политиков. Используя свои аккаунты, об отказе от партбилета заявили член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк (29 марта) и координатор Добрянского отделения ЛДПР, депутат думы Добрянского городского округа Марк Коробов (31 марта). По данным телеграм-канала «Пермяч», о выходе из партии объявили два экс-депутата в Сенькинском поселении, Сергей Стариков и Евгений Бахматов.

Свой выход из партии Коробов и Форсюк объяснили негативной атмосферой в реготделении и валом показушных задач.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

«И все сбежали вслед за Ильёй… Чего раньше-то не ушли?» — недоумевает Юлия А., имея в виду выход из партии 25 марта депутат горсовета Перми Ильи Лисняка.

«Где-то одиноко воет Жириновский», — иронизирует Дмитрий Б.

«Увылся. Трое ушло, 5000 осталось. Естественный отбор», — ответил лидер реготделения Олег Постников.

«Сбежали с корабля. Что им ещё делать. Вообще новость бесполезная, конечно, рекламка…» — считает Дмитрий Ш.