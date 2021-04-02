Киев, , 11:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук дал четыре совета действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил 1 апреля в эфире телеканала «1+1».

Первый совет касается методики принятия решений:

«Слушать и принимать решения на основе глубокого анализа. И не спешить с оценками того, что ещё не показало тенденцию», — сказал Кравчук.

Во-вторых, Зеленскому следует поступать так, «чтобы любой, кто допускает не просто ошибки, а действует против Украины, был обязательно наказан».

Кроме того, президенту Украины нужно дистанцироваться от тех, кто действует вопреки интересам государства, а также «лишать власти» жителей страны, которые пользуются её богатствами, но проводят «неукраинскую политику».

Кравчук также одобрительно высказался по вопросу закрытия оппозиционных телеканалов Zik, NewsOne и 112.ua.

Напомним, ранее у стен офиса президента Украины прошёл малочисленный митинг, организованный неонацистами из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы призвали Зеленского расправиться с «пятой колонной», в частности с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партией Шария».

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