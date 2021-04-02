Химки, Московская область, , 11:43 — REGNUM Баскетболист подмосковных «Химок» Алексей Швед пропустит около месяца из-за перелома пальца. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Швед получил перелом фаланги указательного пальца правой руки во время матча Евролиги против французского АСВЕЛа.

При этом он получил травму в первой половине игры, но смог закончить матч, став самым результативным игроком. Срок восстановления 32-летнего игрок составит около четырёх недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Химки» одержали победу над АСВЕЛом в овертайме со счётом 87:85.

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