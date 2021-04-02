Москва, , 11:42 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1764 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 2 апреля в оперативном штабе столицы.

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За истекшие сутки в главном городе страны скончались от ковида 57 пациентов, госпитализированы с подозрением на инфекцию 938 человек. Справиться с болезнью получилось ещё у 1324 москвичей.

В оперативном штабе рекомендуют горожанам с симптомами ОРВИ оставать дома и вызвать врача.