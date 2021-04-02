Канаш, Чувашия, , 11:42 — REGNUM В Чувашии по факту крупного пожара в многоквартирном доме в Канаше, жителей которого временно переселили, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики и следственном управлении СКР.

Пятиэтажка со сгоревшей крышей в Канаше Cap.ru

Правоохранители полагают, что ответственное лицо из числа работников муниципального предприятия «Чистый город» «не организовало и не провело надлежащим образом комплекс необходимых и достаточных мероприятий по техническому содержанию дома».

«Это привело к угрозе безопасности жизни и здоровья людей и уничтожению имущества», — говорят в надзорном ведомстве.

Дел расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе ответственные за содержание крыши здания и противопожарную защиту. Расследование находится на личном контроле прокурора Чувашии Андрея Фомина.

Что касается причины пожара, то рассматривается несколько версий. Какие именно, следствие пока не называет, ожидая результаты пожарно-технической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в 03:30 в Канаше в доме по улице Разина, 10. Горела крыша дома, площадь пожара составила 900 кв. метров. Возгорание было ликвидировано через полтора часа, кровля выгорела полностью, оставив жильцов без света, тепла и воды. Эвакуированы и временно расселены 170 жильцов, включая 15 детей. Часть из них поехала к родственникам, остальным предоставлены в места в образовательном учреждении.

В Канаше введён режим ЧС муниципального уровня, что позволяет погорельцам выплатить по 5 тыс. рублей, но не более 10 тыс. рублей на одну семью. Решается вопрос о выделении дополнительной поддержки семьям. Также республиканские власти планируют выделить средства из резервного фонда на ремонтные работы в доме.

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