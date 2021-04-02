Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 44 до 88 лет и 15 мужчин в возрасте от 45 до 88 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 3 632 человека.

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