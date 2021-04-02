Москва, , 14:05 — REGNUM В Москве открылась крупнейшая ярмарка современного искусства Art Russia 2021 и международный Арт-форум, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ярмарка продлится с 1 по 4 апреля в Гостином дворе.

Art Russia Fair 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Впервые ярмарка современного искусства Art Russia прошла в Москве в 2020 году. Как и в прошлом году, на выставке представлены мировые тренды современного искусства: более 80 художников и 40 галерей, множество стилей и направлений: от абстрактного экспрессионизма, концептуализма и современного реализма до перформанса, арт-фотографии и новых медиа.

На открытии Art Russia Fair 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

На ярмарке выставлены работы Аллы Човган, Константина Худякова, Зорикто Дорджиева, Влада Локтева,постпандемийный проект Виктории Удальцовой «Провинция». Также представлена образовательная программа, в рамках которой запланированы выступления более 100 спикеров и экспертов. Лекции проходят в форматах онлайн и офлайн.

Отметим, впервые ярмарка современного искусства Art Russia прошла в Москве в 2020 году. Свои персональные стенды представили 90 художников со всего мира и 15 ведущих галерей. Выставку в Гостином дворе тогда посетило более 20 000 человек.

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