Москва, 2 апреля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Москве открылась крупнейшая ярмарка современного искусства Art Russia 2021 и международный Арт-форум, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ярмарка продлится с 1 по 4 апреля в Гостином дворе.

Василий Иванов ИА REGNUM Art Russia Fair 2021

Впервые ярмарка современного искусства Art Russia прошла в Москве в 2020 году. Как и в прошлом году, на выставке представлены мировые тренды современного искусства: более 80 художников и 40 галерей, множество стилей и направлений: от абстрактного экспрессионизма, концептуализма и современного реализма до перформанса, арт-фотографии и новых медиа.

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии Art Russia Fair 2021

На ярмарке выставлены работы Аллы Човган, Константина Худякова, Зорикто Дорджиева, Влада Локтева, постпандемийный проект Виктории Удальцовой «Провинция». Также представлена образовательная программа, в рамках которой запланированы выступления более 100 спикеров и экспертов. Лекции проходят в форматах онлайн и офлайн.

Отметим, впервые ярмарка современного искусства Art Russia прошла в Москве в 2020 году. Свои персональные стенды представили 90 художников со всего мира и 15 ведущих галерей. Выставку в Гостином дворе тогда посетило более 20 000 человек.