Джакарта, , 11:40 — REGNUM Индонезия и Румыния договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, в том числе в сферах экономики, торговли, инвестиций, борьбы с терроризмом и COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомства страны.

«Мы определили приоритетные отрасли для сотрудничества, такие как промышленность, цифровые технологии, связь, транспорт», — заявил заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар.

В МИД Индонезии отметили, что Европейский союз препятствует продуктам из пальмового масла. Индонезия просит помощи у Румынии в преодолении торговых барьеров.

Стремясь расширить торгово-экономическое сотрудничество, стороны поощряют прямые контакты между деловыми кругами двух стран.

В 2020 году объем торговли между Индонезией и Румынией составил $153,4 млн, что на 0,8% больше, чем в 2019 году. Экспорт Индонезии в Румынию составил $108,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Швеция налаживают экономическое сотрудничество, увеличение двусторонней торговли и инвестиций.

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