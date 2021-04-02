Тайбэй, , 11:42 — REGNUM Общее количество погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов на острове Тайвань возросло до 48. Об этом 2 апреля сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

«Согласно последнему отчету Тайваньской железной дороги, в результате этой крупной аварии 48 человек погибли», — говорится в сообщении.

Также уточнятся, что еще 118 пострадавших при крушении поезда госпитализированы и подчеркивается, что на данный момент все заблокированные при аварии в вагонах пассажиры были оттуда извлечены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о 41 погибшем в результате крушения пассажирского поезда на Тайване.