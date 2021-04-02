Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Ещё 243 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 апреля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 46 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (96) и Каменске-Шахтинском (11). В остальных муниципалитетах — от одного до семи случаев заражения. Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 81 320 человек.

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