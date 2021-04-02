Париж, , 11:39 — REGNUM Франция надеется, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться уже в ближайшие недели. Об этом 2 апреля заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

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Он напомнил, что последний раз переговоры «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украины) проходили в декабре 2019 года в Париже.

«Это позволило обеспечить режим прекращения огня и провести обмен пленными. Рассчитываем, что такие дискуссии в таком формате смогут возобновиться», — цитирует ТАСС госсекретаря.

Бон также не считает, что будет эскалация ситуации в Донбассе.

«Но мы остаемся бдительными», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в ходе переговоров, которые состоялись в формате видеоконференции, лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон согласились, что нормандский саммит по урегулированию конфликта в Донбассе необходим, но должны быть выполнены парижские договорённости.

Напомним, в январе 2021 года в Берлине состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств. От России в переговорах участвовал заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак, с украинской стороны — глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Участники встречи обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе.