Краснодар, , 11:39 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердили 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 апреля. Накануне, 1 апреля, сообщалось о 110 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявили 30 случаев, в Сочи — 14. По девять заболевших в Динском и Тихорецком районах. По пять положительных результатов в Новороссийске и Геленджике, Крыловском и Приморско-Ахтарском районах. По три — в Кореновском и Лабинском», — уточнили в оперативном штабе.

На 2 апреля в Краснодарском крае к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 202 516 жителей, у 42 588 заражение коронавирусом подтвердилось. Выздоровели из этого числа 37 406 человек, врачи не смогли спасти 2 345 пациентов с COVID-19. В стационарах с коронавирусом остаются 1192 жителя, 82 человека в тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 1 645 человек.