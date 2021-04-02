Благовещенск, , 11:42 — REGNUM Врачей, которые продолжали операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, представят к наградам. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов заявил видеообращении, опубликованном 2 апреля в Instagram.

«Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные <…> должны быть представлены к соответствующим наградам», — сказал Орлов и добавил, что сделал соответствующее распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара из кардиохирургического центра в Благовещенске эвакуировали пациентов и персонал, однако семь медработников остались вместе с пациентом. Ему проводили операцию на сердце.

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