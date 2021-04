Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM DC Films отменила два своих будущих кинокомикса. Об этом 1 апреля сообщило издание Deadline.

Компания приняла решение отказаться от съёмок фильмов The New Gods и The Trench. Её представили заявили, что если их производство и возобновится когда-либо в будущем, то к проектам вернутся оригинальные режиссёры картин: Ава Дюверней и Джеймс Ван.

Напомним, что The New Gods — это кинокомикс о расе космических существ, к которой принадлежит суперзлодей Darkside. А The Trench, в свою очередь, был посвящён расе подводных обитателей, которых зрители уже видели в «Аквамене».

