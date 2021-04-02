Москва, , 11:38 — REGNUM По итогам 2020 года цены на внутренние авиаперевозки фактически не обсуждались. В марте 2020 года рынок пассажирских авиаперевозок фактически замер, а котировки ведущих публичных участников рынка серьёзно пошли на спад, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Нужно отдать должное российским авиакомпаниям: билеты для населения за последние пять лет стали намного доступнее, это касается, в первую очередь, авиамаршрутов из европейской части России на Дальний Восток.

Долететь на Урал, Западную Сибирь и в города Поволжья за несколько тысяч рублей в один конец — по-прежнему существующая реальность.

Российские авиакомпании никак нельзя обвинить в бесконтрольном повышении цен на услуги. Конечно, есть сезонный фактор и на многие курортные направления билеты лучше покупать за несколько месяцев.

Чем раньше купил, тем дешевле обойдется перелет. Рынок — также определяющий фактор ценообразования. Не будет роста спроса, не будет и роста цен.

Перелет из Москвы в Набережные Челны за два года подорожал с 2419 руб. до 5344 руб. Казалось бы, это существенный рост в процентном исчислении. Однако за этот период рубль растерял свою стоимость к доллару на 30%, выросли цены на транспортные услуги.

По сути, 5000 рублей можно потратить за полдня, пользуясь услугами такси премиум-класса. Важно отметить, что сезонный фактор также влияет и на снижение цен на авиаперевозки пассажиров.

Например, стоимость билета из Москвы и Санкт-Петербурга в десять крупных городов европейской и азиатской части России снизилась почти на 30%. Это не может не радовать с учетом того, что авиакомпании накопили колоссальные убытки по итогам 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что рост цен на авиабилеты по России составил до 120%. В Минтрансе заявили, что не знакомы с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты, поэтому прокомментировать их подорожание не могут.

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