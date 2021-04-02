Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка — 16-летнюю девочку. Как сообщает региональное СУ СК РФ, инцидент произошёл 28 марта 2021 года около 18:30 местного времени в Дзержинском районе областной столицы.

На ребёнка с применением предмета, похожего на нож, напал неустановленный мужчина и похитил ее мобильный телефон марки «Honor 7 C» стоимостью шесть тысяч рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого.