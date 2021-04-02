Ханты-Мансийск, , 11:33 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 зарегистрированы в Кургане, сообщает 2 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 41 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 2 февраля выявлен 19 341 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 582 человека, скончались 354 пациентов с COVID-19.