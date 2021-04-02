Абакан, , 11:33 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) за неделю с 22 по 29 марта подорожали все виды бензина. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в Красноярскстате.

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Цена за литр бензина Иа-92 выросла с 43,50 до 43,61 рубля, Иа-95 — с 46,05 до 46,20 рубля, Аи-98 — с 51,91 до 52,12 рубля

По данным статистиков, средняя цена на дизельное топливо в Абакане за неделю не изменилась — 50,14 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин и дизтопливо выросли в цене в Красноярске.

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