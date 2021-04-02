Шанхай, Китай, , 11:33 — REGNUM Последний на текущей неделе день торгов на фондовых биржах Китая завершился ростом основных индексов, свидетельствуют данные с площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Так, индекс «Шанхай композит», который отражает ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию сессии вырос на 0,52%, до 3484,39 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке, поднялся на 0,95%.

Кроме того, ключевой индикатор деловой активности площадки «Шэньчжэнь компонент» вырос на 1,02%, до 14 122,61. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,99%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 1 апреля показали уверенный рост. Наибольший рост показал Nasdaq — 1,76%, а S&P 500 впервые преодолел уровень в 4000.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 171,66 пункта (0,52%), до уровня 33 153,21 пункта. S&P 500 поднялся на 46,98 пункта (1,18%), до рекордного уровня 4019,87 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 233,24 пункта (1,76%), поднявшись до уровня 13 480,11 пункта.

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