Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили 78 новых случаев коронавируса, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Как сообщили 2 апреля в федеральном оперштабе, за сутки выписаны по выздоровлению 1037 человек.

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Суточная смертность от ковида в Петербурге немного снизилась: за 1 апреля подтверждено 29 летальных случаев, это на две смерти меньше, чем было констатировано сутками ранее.

Нарастающим итогом за время пандемии в Петербурге выявлено 396 049 случаев заражения, выздоровело 349 618 человек, скончалось 12 330 человек.

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