Москва, , 11:31 — REGNUM Уже в конце 2021 года специалисты Центра им. Гамалеи могут перейти к клиническим испытаниям препарата для лечения COVID-19. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В конце этого года, я надеюсь, мы перейдем к первой стадии клинических испытаний, то есть уже на людях. Сначала, естественно, будет проверена безопасность», — сказал Гинцбург.

По его словам, данный препарат будет вводиться в стационарах тем больным, которые попали туда с COVID-19.

Гинцбург подчеркнул, что препарат сможет помочь в случаях, которые сегодня заканчиваются смертью от COVID-19 — то есть, упадёт число летальных исходов: «К середине 2022 года мы успеем провести вторую и третью стадии клинических испытаний».