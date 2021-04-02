Киев, , 11:32 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter обсуждают новость о пребывании российских танков на границе с Украиной. Хештег «#нет_войне_с_украиной» попал в тренды русскоязычного Twitter 2 апреля.

Мнения пользователей по поводу стягивания российских войск на границу Украины разделились. Одни активно поддерживают мысль о том, что не хотят войны и военных действий, другие же настроены скептически, считая, что не стоит верить статьях СМИ и оценкам американской стороны в них.

«В новостях сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной. Некоторые предсказывают горячий конфликт. Должен зафиксировать свою позицию — я против войны! И любой честный и порядочный человек должен сказать также!» — говорит пользователь Ворон Робот.

«Мы, люди, проживающие в РФ, уже устали от всего этого. Пожалуйста, хватит этого ужаса. Мы не хотим видеть, как наша же страна провоцирует другие страны, мы не хотим видеть, как мы конфликтуем с нашими братьями, родственниками. Хватит!» — пишет Praita.

«Воевать с украинцами, родственными для нас россиян людьми и страной — это позор и преступление!» — прокомментировал Антон.

«Почитала статью ВВС, а там опять про Америку пишут. Ну ясно, понятно откуда ноги растут,» — поделилась своим мнением Охана.

«Боты активизировались под хештэгом #нет_войне_с_украиной одновременно с публикацией ВВС», — считает Пётр Уютный.

«А кто-нибудь может сказать, что под хэштегом? Потому что пока все, что я вижу, это какая-то там писанина из Нью-Йорк Таймс, которой все вдруг резко поверили,» — отметил пользователь Moнme-Крисmo.

Ранее Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень готовности войск до максимального. По их заявлению, причиной стало стягивание российских войск к границе с Украиной.

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