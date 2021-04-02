Зеленодольск, Татария, , 11:34 — REGNUM Жителям Зеленодольска, пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме, окажут материальную помощь. Соответствующие документы поручил подготовить глава Татарии.

Как сообщила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова, готовятся документы для выплат пострадавшим в результате взрыва в Зеленодольске. Им полагается единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей на человека, выплата в связи с утратой имущества — 100 тыс. рублей на человека, выплата единовременного пособия семье погибшей — 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Зеленодольске 29 марта около 23:00 (мск) из-за утечки газа прогремел взрыв в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. В результате пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб.

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Всего в результате происшествия в девятиэтажном доме повреждены семь квартир на седьмом и восьмом этажах. В шести квартирах выбиты окна, в семи повреждены балконы. Городские власти решили, что здание будут ремонтировать с пятого по девятый этаж. На нижних этажах повреждений нет.

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30 марта по подозрению в халатности по делу о взрыве газа была задержана 53-летняя женщина, занимающая должность психиатра. Именно она отказала в госпитализации мужчины, по вине которого произошла трагедия, отмечают следственные органы. По решению суда до 30 мая женщина будет находиться под домашним арестом по месту прописки в городе Волжске республики Марий Эл.

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