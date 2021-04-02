Душанбе, , 11:30 — REGNUM Две общеобразовательные школы сданы в эксплуатацию в Таджикистане в январе—феврале 2021 года, сообщает 2 апреля издание «Авеста».

За два месяца школы построены в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области. Образовательные организации рассчитаны на 4 211 мест.

Кроме того, за отчетный период в Хатлонской и Согдийской областях построено восемь медицинских пунктов.

Напомним, в 2020 году в Таджикистане сданы в эксплуатацию 157 средних общеобразовательных школ на 63 тыс. мест.

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