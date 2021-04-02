Душанбе, 2 апреля 2021, 11:30 — REGNUM Две общеобразовательные школы сданы в эксплуатацию в Таджикистане в январе—феврале 2021 года, сообщает 2 апреля издание «Авеста».
За два месяца школы построены в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области. Образовательные организации рассчитаны на 4 211 мест.
Кроме того, за отчетный период в Хатлонской и Согдийской областях построено восемь медицинских пунктов.
Напомним, в 2020 году в Таджикистане сданы в эксплуатацию 157 средних общеобразовательных школ на 63 тыс. мест.
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