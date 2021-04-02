Киев, , 11:32 — REGNUM Инженерно-сапёрные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии и армейской авиации провели учения на границе с Крымом. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба командования Операции объединенных сил (ООС).

В пресс-службе рассказали, что украинские силовики тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения вдоль побережий Чёрного и Азовского морей.

В ведомстве также привели слова командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева. Он сказал, что украинские формирования почти каждую неделю отрабатывают меры по противодействию высадке морского десанта условного противника.

В ходе учений, миномётные расчёт ВСУ совершили марш, отработали развёртывание и подготовку к стрельбе, а военные вертолётчики отработали методику уничтожения целей противника на малых высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец предложил послу Канады «ответить» России проведением совместных учений при участии ВСУ и сил НАТО.

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