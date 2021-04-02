Рим, , 11:31 — REGNUM Высылку из Италии после шпионского скандала двух российских дипломатов подтвердил посол России в Риме Сергей Разов. Он рассказал об этом 2 апреля в интервью телеканалу Rainews24.

Как отметил посол РФ, данный инцидент «вызывает глубокое сожаление», наряду с решением властей Италии объявить «двух сотрудников военного атташата персонами нон грата».

«Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами», — добавил он.

Также Разов подчеркнул, что на данный вопрос, по его мнению, необходимо смотреть шире, так как отношения России и Италии являются многогранными и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что два человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России, были задержаны в Риме.

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