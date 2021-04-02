Воронеж, , 11:27 — REGNUM Уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями возбуждено в Воронежской области в отношении заведующей детским отделением районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной версии следствия, в 2019—2020 годах 36-летняя подозреваемая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования фиктивно оформила на стационарное лечение в детское отделение районной больницы шестерых детей, в том числе своего сына и дочь медицинской сестры этого же медучреждения.

Фактически детей не госпитализировали, лечение им не проводилось. Однако из бюджета на счет районной больницы за фиктивно госпитализированных детей были перечислены компенсационные выплаты в общей сумме свыше 170 тысяч рублей.

Следователем в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.