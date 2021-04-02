Димитровград, Ульяновская область, , 11:25 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий администрацией муниципального унитарного предприятия «Гортепло». Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Расследование началось на основании материалов прокурорской проверки, которое проводило надзорное ведомство Димитровграда. Предварительно установлено, что исполняющий обязанности директора предприятия заключил договор беспроцентного займа на 7 млн рублей с действующим директором как с физическим лицом. Займ, по данным правоохранителей, был предоставлен на 20 лет.

В следственном управлении обращают внимание на то, что МУП «Гортепло» при этом задолжало более 500 млн рублей поставщикам энергоресурсов.

Уголовное дело возбуждено расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело после проверки казенного учреждения «Инзенское лесничество». Правоохранители полагают, что в 2019—2020 годах руководство учреждения «неоднократно принуждало генерального директора субъекта предпринимательства оплачивать банкеты».

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