, 11:23 — REGNUM Скачок в России цен на компьютеры в первую очередь связан с изменением курса рубля по отношению к доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал новость о почти 20-процентном подорожании компьютерной техники за последние 12 месяцев.

«Во вторую очередь рост цен связан с дефицитом комплектующих, вызванным пандемией, задержкой в производстве и одновременно повышенным спросом из-за роста цифровизации по всему миру, — сказал эксперт. — Дальнейшее удорожание сильно скажется на покупательской способности и может привести к закрытию ряда магазинов. Средний чек на покупку компьютера за 20 лет снизился с 1000 долларов до 700, что указывает не только на влияние курса рубля, но и снижение возможности граждан приобретать лучшее из цифровой техники».

Как полагает Тимофеев, высокие цены на компьютеры могут затронуть темпы цифровизации школ и других бюджетных образовательных учреждений особенно в регионах.

«Что касается производства компьютеров в России, то в регионах идет преимущественно отверточная сборка из тех же импортных комплектующих, — уточнил эксперт. — Что касается производства российских компьютеров серии «Эльбрус», то они совсем в другом ценовом диапазоне. Да и там используются процессоры, кристаллы для которых сделаны на Тайване на глобальной международной фабрике TCMS».

По мнению Тимофеева, свежего производства компьютеров в России ожидать не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пандемия сформировала новую реальность, в которой производителям электроники приходится повышать отпускные цены на свою продукцию.