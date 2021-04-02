Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 89 новых инфицированных коронавирусом пациентов, столько же, сколько и сутками ранее. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 40 044 человек, из них 37 501 человек выздоровели, в том числе 93 выписаны за последние сутки. Умерл 941 заболевший COVID-19 житель области, в том числе еще один летальный случай был зарегистрирован за 1 апреля. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, по состоянию на 07:00 мск 2 апреля в региональных стационарах развернуто 1234 койки для пациентов с COVID-19. Из них свободно 436 коек (35,33%), в том числе в палатах реанимации свободно 148 коек.

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