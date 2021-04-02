Москва, , 11:23 — REGNUM Наиболее привлекательным из известных мужчин России граждане считают главу государства Владимира Путина. За него отдали голоса 18% мужчин и 17% женщин, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Также харизматичного актера Дмитрия Нагиева считают красавцем 3% женщин. Ему немного уступают актёры Данила Козловский и Константин Хабенский — по 2% женщин. Только мужчинам нравятся Владимир Жириновский, Владимир Машков и Хабиб Нурмагомедов.

Среди тех, кого сегодня считают привлекательными и мужчины, и женщины, — Александр Петров, Сергей Лавров, Иван Ургант, Сергей Шойгу и Егор Крид.

Опрос проведен 22−31 марта 2021 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет в 322 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году граждане также назвали президента Владимира Путина самым привлекательным мужчиной в России.

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