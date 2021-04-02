Берлин, , 11:25 — REGNUM Немецкая компания 7even50 создала из одноосного грузового прицепа от Humbaur кемпер под названием One. Снимки дома на колёсах размещены на сайте New Atlas.

Прицеп может буксировать практически любой автомобиль. Его вес равен всего 750 кг. При этом внутри кемпера находится небольшое жилое пространство с кухней и ванной комнатой.

Также в автодоме есть окно и система вентиляции. Покупателю доступен широкий выбор материалов и цветов для индивидуальной персонализации интерьера.

Кемпер оснащён: складным столом, раковиной, одноконфорочной плитой и холодильником. Работу электроприборов обеспечивает 500-ваттная электростанция, которую можно заряжать во время буксировки прицепа или от солнечной панели.

Стоит 7even50 One 12 599 евро (около 1,13 млн рублей).

Ранее американская компания Chinook представила кемпер Summit длиной 7240 мм,. Площадь жилой зоны автодома равна 18,6 кв. м. В автомобиле есть: два раскладных дивана, рукомойник, плита и даже ванная с душем.

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