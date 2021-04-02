Москва, , 11:21 — REGNUM В Хорошёвский суд Москвы направлено уголовное дело о продаже поддельной справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Саратовской области. Мужчина, согласно уголовному делу, приобрёл бланк справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус с поддельными оттисками штампа и печати одной из столичных поликлиник. Он заполнил графы и продал документ за 1,5 тысячи рублей. 27 февраля его задержали сотрудники полиции.

Также заведено отдельное производство в отношении продавца справки.