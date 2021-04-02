Москва, , 11:20 — REGNUM Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме состоится после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Сначала будет послание, потом отчет правительства, сроки пока мы точно не знаем», — сказал Жуков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчет правительства РФ был запланирован на 21 апреля. Его должен был представить премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с тем источник допустил, что отчет будет перенесен.

Ранее СМИ сообщили, что послание Федеральному Собранию намечено на 21 апреля.

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