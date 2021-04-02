Красноярск, , 11:20 — REGNUM В Красноярске за неделю с 22 по 29 марта подорожали все виды бензина и дизельное топливо.

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Как сообщили ИА REGNUM 2 апреля в Красноярскстате, стоимость бензина Аи-92 в столице края за указанный период выросла с 43,79 до 43,99 рубля за литр. Литр бензина Аи-95 подорожал с 46,74 до 46,86 рубля, Иа-98 — с 53,38 до 53,67 рубля.

Дизельное топливо за неделю выросло в цене с 50,42 до 50,68 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин также подорожал в Новосибирске.

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