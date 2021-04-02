Ереван, , 11:21 — REGNUM В настоящее время обстановка на границах Армении является относительно спокойной, однако в целом в регионе ситуация остается напряженной. Об этом 2 апреля заявил журналистам начальник армянского генерального штаба вооруженных сил Артак Давтян.

«В целом в регионе обстановка достаточно напряженная, на границе относительная стабильность, инцидентов как таковых почти нет», — сказал он.

При этом начальник генштаба ВС Армении добавил, что продолжающаяся общая напряженность влияет и на пограничную службу республики, и на повседневную жизнь страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля перешел на работу в режиме самоизоляции перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 апреля в Москве.