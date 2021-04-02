Москва, , 11:17 — REGNUM Сообщения о том, что в России произошёл резкий скачок цен на авиабилеты, не соответствуют реальному положению дел. Об этом 2 апреля завили в Министерстве транспорта РФ.

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«Информация, представленная агрегаторами по продаже авиабилетов о якобы росте цен на них по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — подчеркнули в федеральном ведомстве.

Так, напротив, подчеркнули в Минтрансе, по целому ряду направлений в России уровень цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом снизился. Так, на 22% стали дешевле перелёты из Москвы в Ростов-на-Дону, в Томск — на 14%, в Сыктывкар — на 12%. Также снизились цены на авиабилеты из российской столицы в Екатеринбург и Новосибирск (на 10%) и Кемерово (на 18%).

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Кроме того, добавили в ведомстве со ссылкой на авиакомпании, осуществленные продажи на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение подтвердил ряд крупных авиаперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15−120% по сравнению с 2020 годом. Речь идёт об услугах авиаперевозчиков, которые будут предоставляться с апреля по июнь.

Так, отмечалось, что самый большой скачок цен зафиксирован на рейсы из Москвы в Набережные Челны (121%), в Томск (91%), а также Нижнекамск (88%). Кроме того, билеты из Сочи в Пермь подорожали на 58%, а из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%.