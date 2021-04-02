Москва, , 11:24 — REGNUM Российский и белорусский народы связывают общая история, культурные и духовные ценности, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме участникам собрания по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Документ опубликован 2 апреля на сайте Кремля.

«Искренне поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник является символом дружбы наших народов, связанных общей историей, культурными и духовными ценностями и при этом бережно хранящих свою самобытность и национальные традиции», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что особый союзный формат отношений обеспечивает высокий уровень взаимодействия между странами, позволяет реализовать крупные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов двух стран. Этот праздник в России провозгласили весной 1996 года, а в Белоруссии — годом позже по случаю подписания договора о создании Сообщества России и Белоруссии.

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