Кострома, , 12:25 — REGNUM Четырёх чиновников департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области привлекли к административной ответственности за самоуправство. Об этом со ссылкой на сообщение уполномоченного по защите прав предпринимателей региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Должностные лица провели внеплановую проверку в отношении одного из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Галич». Чиновники проинспектировали местный фанерный комбинат, в нарушение закона не согласовав свои действия с Минэкономразвития.

«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» должностными лицами департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в отношении одного из резидентов ТОСЭР проведена внеплановая проверка без согласования с Министерством экономического развития Российской Федерации. Нарушение прав организации стало возможным, в том числе, в связи с непринятием администрацией области и ее структурными подразделениями своевременных мер по внесению изменения в региональные нормативные правовые акты в целях установления особенностей осуществления государственного контроля (надзора) в отношении резидентов ТОСЭР», — говорится в сообщении сайте бизнес — обмудсмена Костромской области.

После представления, внесённого прокуратурой Костромской области администрация региона начала приводить документы в порядок. Чиновники департамента строительства, ТЭК и ЖКХ привлечены к административной ответственности за самоуправство.

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