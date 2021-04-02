Костромских чиновников оштрафовали за проверку резидента ТОСЭР
Кострома, 2 апреля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Четырёх чиновников департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области привлекли к административной ответственности за самоуправство. Об этом со ссылкой на сообщение уполномоченного по защите прав предпринимателей региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Должностные лица провели внеплановую проверку в отношении одного из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Галич». Чиновники проинспектировали местный фанерный комбинат, в нарушение закона не согласовав свои действия с Минэкономразвития.
После представления, внесённого прокуратурой Костромской области администрация региона начала приводить документы в порядок. Чиновники департамента строительства, ТЭК и ЖКХ привлечены к административной ответственности за самоуправство.
Справка: город Галич стал территорией опережающего социально-экономического развития в январе 2019 года. Резидентами этой ТОСЭР на данный момент являются две коммерческие организации— ООО «Галичский фанерный комбинат» и фирма, занимающаяся производством швейных изделий -ООО «Орбитекс». Для бизнесменов в ТОСЭР действуют льготные налоговые условия, упрощённые административные процедуры и другие привилегии. Областные власти намерены создать ТОСЭР ещё в одноммоногороде Костромского региона — Мантурово. В настоящее время область готовит документы для предоставления в Минэкономразвития.