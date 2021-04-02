Москва, , 11:15 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг получателей сведений о регистрации смерти граждан, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

ФССП России наделяется полномочием по получению сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС, в формате широковещательной рассылки.

Реализация норм ускорит и оптимизирует процесс прекращения исполнительного производства, что позволит сократить расходы на ведение исполнительного производства, а также исключит необходимость родственникам (наследникам) умерших граждан — сторонам исполнительного производства обращаться в ФССП России для прекращения либо приостановления исполнительного производства.

Одновременно вносятся изменения в перечень получателей сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в ЕГР ЗАГС.

Так, в качестве получателя сведений по запросу определяются, помимо ФССП России, территориальные органы принудительного исполнения.

Оператор единой информационной системы нотариата (ЕИС) также получает доступ к ведениям о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС.

В правительстве РФ обратили внимание на то, что «факт прекращения действия доверенности в связи со смертью доверителя в настоящее время не учитывается, вследствие чего имеет место совершение юридически значимых действий, в том числе сделок, распоряжение денежными средствами, по доверенности, которая не отменялась доверителем, но прекратила свое действие в связи с его смертью, что не обеспечивает стабильность гражданского оборота».