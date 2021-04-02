2 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 12:30 — REGNUM Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о том, что классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя «российская пропаганда» его «принудительно записала в русские», вызвало возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 апреля в социальной сети «ВКонатке».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сначала борщ, а теперь Гоголь! Что у них там творится-то в головах?!» — задаётся вопросом Максим К.

Многие пользователи считают, что у некоторых украинских чиновников уже окончательно съехала крыша. Люди уверены, что, выбрав свои идеологическим вектором радикальных националистов-убийц, говорить о принадлежности Гоголя к Украине больше не приходится.

«А на кой чёрт им Гоголь? У них ведь Бандера есть!» — написал Александр Г.

Александр Ткаченко Катерина Васильєва

Некоторые комментаторы предположили, что, будь сейчас Гоголь жив, он бы высказался о деятельности украинской власти в совершенно некультурном ключе. Люди призвали соседний народ не тревожить мёртвых и не пытаться делить их вклад в общее культурное достояние.

«Вот ведь натура! Даже мёртвым не даёт спокойно лежать! Был бы жив, можно было спросить. Но зачем трогать мёртвых, которые не смогут сейчас ответить? Лучше просто читайте его произведения, и, может быть, вам полегчает», — предполагает Евгений Ф.

Часть граждан напомнила, что сам писатель никогда не позволял себе выделять в себе конкретно украинское либо русское происхождение. Он всегда гордился тем, что имеет украинские корни и может творить на великом русском языке.

«Сам Гоголь считал себя на половину украинцем, на половину русским. В своем письме 1844 года к А. О. Смирновой Гоголь так ответил на этот вопрос: «На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином», — отметил Сергей Р.

Ряд комментаторов отметил, что произведения Гоголя являются ценностью как русского, так и украинского народов. Присваивать заслуги писатели лишь одной стороне — является крайне глупым и детским занятием, считают граждане.

«Гоголь общий писатель и писал для всех! «Ревизор», «Мёртвые души» — это Россия, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Вий» — это Украина», — считает Владимир Б.

Фёдор Моллер. Портрет Николая Васильевича Гоголя. 1840

Нашлись и те, кто призвал братский украинский народ обратить внимание на мнение Гоголя о единстве людей, которые проживают как на Украине, так и в России. Граждане считают, что такие писатели, как Гоголь, позволяют разным нациям находить общие точки соприкосновения.

«Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно», — считал великий писатель. При этом, ни в коей мере не унижая роль украинской культуры, Гоголь утверждал необходимость поддержки и развития единственно русского литературного языка», — указала Лана К.

Напомним, 2 апреля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в Telegram, что классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя «российская пропаганда» его «принудительно записала в русские».