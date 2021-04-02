Тбилиси, , 11:18 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии готовы продолжить переговоры с представителями правящей партии «Грузинская мечта» по выходу из политического кризиса. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 апреля заявил журналистам председатель партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.

Он прокомментировал заявление группы депутатов Европарламента, которые призвали приостановить финансовую помощь Грузии из-за того, что там 30 марта провалился очередной раунд переговоров. Хазарадзе заявил, что в ходе тех переговоров, лидеры оппозиции согласились подписать три пункта из пяти, которые были в соглашении, предложенном представителем Евросовета Кристиана Даниэльсона, а представители «Мечты» якобы подобного согласия не давали.

«Лело» и другие оппозиционные партии ещё раз подтверждают свою готовность к согласованию оставшихся двух вопросов», — сказал Хазарадзе.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон дважды посещал Грузию, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию, но оба раза переговоры закончились безрезультатно.

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