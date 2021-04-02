Новотроицк, Оренбургская область, , 11:42 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 2 апреля находится в Новотроицке, где утром провел заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС с участием муниципалитета, прокуратуры, полиции и сотрудников МЧС. Глава региона поручил мэру изменить график подвоза воды для населения, сделав его удобным, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мне поступают жалобы по подвозу воды от жителей. График нужно скорректировать, он должен быть реальным и удобным для людей! Если вы запланировали по 20 минут на квартал — конечно, это невыполнимый срок, и график будет сдвигаться», — сказал Денис Паслер.

К утру 2 апреля подвозом воды занимается 15 единиц техники. Представители местной администрации города и сотрудники Центра управления регионом отслеживают жалобы жителей в социальных сетях, чтобы оперативно решать проблему водоснабжения.

График подвоза воды скорректируют: теперь в каждом квартале машина будет стоять по часу.

Больше тысячи маломобильных новотройчан живут в зоне аварии, сотрудники КЦСОН и волонтеры помогают доставлять им воду на дом. Также местные власти проработали вопросы с сетевыми и местными магазинами: сегодня по точкам доставляют весь запас воды, который есть на складе местного производителя, плюс везут из соседних городов. Муниципалитет совместно с прокуратурой следит за уровнем цен — пока не зафиксировано ни одного завышения. Сотрудники МЧС, несмотря на отключение водоснабжения, готовы к ликвидации любой чрезвычайной ситуации. В городе дежурит дополнительный боевой расчет из Орска.

Напомним, вечером 1 апреля в Новотроицке вышла из строя центральная фекальная насосная станция. В городе полностью отключили водоснабжение. Введен режим ЧС.

За ночь удалось более чем в два раза увеличить темпы откачки воды. Уже подобран двигатель на замену, которую проведут оперативно, как только позволит уровень воды.

«В первую очередь нужно убедиться, что по всем характеристикам двигатель подойдëт на замену. Работу нужно провести в максимально сжатые сроки», — подчеркнул губернатор.

В полной готовности на насосной станции находится бригада специалистов для монтажа новой детали.

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