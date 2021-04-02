Москва, , 11:22 — REGNUM В столичном районе Хорошевский в Северном административном округе (САО) демонтирован незаконный объект строительства. Об этом 2 апреля сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости.

Постройка располагалась на территории ТПУ «Хорошевская» на пересечении Хорошевского шоссе и 4-ой Магистральной улицы. Площадь самовольно возведенного строения составляла 20 квадратных метров.

«Прилегающая к самострою территория была захламлена и находилась в ненадлежащем состоянии. На сегодня незаконный объект демонтирован, территория приведена в порядок», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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