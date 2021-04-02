Чита, , 11:13 — REGNUM Цены на все виды моторного топлива вновь выросли в Забайкалье. По данным территориального управления государственной статистики, за период с 22 по 29 марта 2021 года в Чите увеличились цены на бензин автомобильный марок: АИ-95 — на 0,3%, АИ-98 — на 0,2%, АИ-92 — на 0,1%. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, как и другие регионы Сибири и Дальнего Востока, столкнулись с проблемой значительного подорожания моторного топлива. По словам губернатора региона Александра Осипова, в регион сейчас поступает всего треть от необходимого объема.

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