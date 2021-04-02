Москва, , 11:12 — REGNUM Ряд побочных явлений, которые могут возникнуть при вводе вакцины «Спутник V» внутримышечно, в случае с назальной вакциной будет отсутствовать. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют, — в виде головной боли, возможного поднятия температуры — при интерназальном введении явно будут отсутствовать», — сказал Гинцбург.

По его словам, это связано с тем, что вакцина в форме капель для носа — это препарат местного назначения и «системных реакций в виде температуры не вызовет».